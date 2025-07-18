Удивительную наглость продемонстрировал водитель машины без номеров 16 июля на Панфиловском проспекте. Пробку в сторону Крюково он объехал по встречной полосе и перед разворотом попытался встроиться в поток. Когда это не получилось, он спокойно поехал дальше по встречке — дальнейшая его судьба неизвестна.

Происшествия в Зеленограде и окрестностях