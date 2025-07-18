«Я ехала очень медленно — там „лежачий полицейский“, я на нём притормозила. Мужчина на самокате влетел в машину на высокой скорости и перелетел через капот. Его забрали в больницу: сильно рассек голову и получил мелкие ушибы. Он был пьян, вез сумку большую с каким-то металлом. Я, конечно, сильно испугалась, но главное он живой. Сразу сказал, что сам виноват: он даже не притормозил», — рассказала участница ДТП.

Авария произошла 17 июля около 20:30 на выезде из 12-го микрорайона на Панфиловский проспект, в районе корпуса 1205. Состояние пострадавшего — удовлетворительно, помощь оказана в приемном отделении, сообщил «Зеленоград.ру» источник в больнице.

Этот участок дороги является «жилой зоной» (знак стоит на повороте с Панфиловского), однако человек на самокате не является пешеходом — он тоже водитель.

Местные жители отмечают ограничение видимости на этой дороге: с одной стороны лес и кусты, с другой — припаркованные машины. Из-за этого пешеходы и самокатчики, которые двигаются вдоль Панфиловского проспекта (между корпусом 1204 и дорожкой в лесопарке) не видят машин. А водители машин не видят их.

Возможно, для повышения безопасности организация дорожного движения на этом участке требует изменений. Не исключено, что эти изменения уже запланированы в проекте реконструкции Панфиловского проспекта, который планировали реализовать в этом году, но перенесли на следующий.

При этом в целом по Москве число пострадавших в ДТП с водителями самокатов значительно снизилось — за первое полугодие на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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