На месте падения обломков сбитых БПЛА работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Собянин в 23:02, 2:02 и в 2:43. Где именно упали обломки, он не уточнил.

Читатели «Зеленоград.ру» начали писать о звуках взрывов около 1:53. Их слышали, в частности, в районе Поварово и Алабушево.

О закрытии аэропорта Шереметьево (это верный признак опасности в окрестностях Зеленограда) Росавиация не сообщила, однако, судя по онлайн-табло, задержаны большинство рейсов, которые должны были вылететь после часу до трех часов ночи.

Предыдущая атака была вчера ночью — звуки взрывов слышали примерно в это же время и в этом же районе. После этого в Дедёшино в одном из домов были выбиты стекла, появились проблемы с электричеством, интернетом: по прогнозам восстановление может затянуться до пятницы.

Пожалуйста, во время атаки БПЛА сохраняйте спокойствие и отходите от окон.