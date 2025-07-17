На пляже уже отсыпан новый песок, уложенный на специальную основу. Идет реконструкция территории вдоль пляжа: практически заново прокладывают пешеходные дорожки, ставят новые спортивные и детские площадки. Ещё поставят фонари, новые кабинки для переодевания, шезлонги, рассказал префект Смирнов.

«Напомню, что открытие объекта планируется на 20 августа. Не так уж долго осталось потерпеть. В этом году у зеленоградцев еще будет время отдохнуть на берегу пруда», сказал Смирнов.

Одновременно префект отметил, что в жару многие жители «проникали на территорию стройки целыми семьями, буквально проламывая ограждения». Он напомнил, что на стройке находиться опасно и пригрозил применять к нарушителям «жесткие меры, если увещевания и уговоры не помогают — чтобы уберечь самих же жителей от несчастных случаев».