Инцидент произошел 14 июля и нарушил работу части IT-инфраструктуры и повлиял на онлайн-продажи и розницу. Все это время пользователи не могут получить заказы.

В сети утверждают, что работы по восстановлению системы продолжаются. При этом хакеры потребовали от «Винлаба» выкуп. В компании подчеркнули, что личная информация клиентов не была украдена, а вступать в переговоры с преступниками они не собираются.

По всем вопросам просят звонить по номеру 8-800-301-77-55