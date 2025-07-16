Растренин служил в отдельной бригаде специального назначения, участвовал в боевых действиях, получил медали Суворова, «За боевые отличия» и три Ордена Мужества. Сообщается, что он погиб, оказывая первую медицинскую помощь раненому товарищу.

В прошлом году в его честь была открыта выставка в школе №?1194, где представлены форма, личные вещи, биография и высказывания офицера. В числе экспонатов — цитата: «Ты можешь никогда не интересоваться войной, но она обязательно заинтересуется тобой». В префектуре добавили, что родная школа Растренина «приняла решение добиться почетного права носить его имя».

Звание Героя Российской Федерации — высшая государственная награда России. Оно учреждено 20 марта 1992 года и присваивается за особые заслуги перед государством и народом, связанные с героическим подвигом.

С 2022 года официальная статистика о присвоении звания Героя России не публиковалась, точное количество награждённых неизвестно, но в «Википедии» их 449 человек. Для сравнения — примерно столько же человек получили звание Героя России за две чеченские кампании