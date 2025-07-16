На юге Москвы, в районе Бирюлево, на улице Михневская, введен карантин по бешенству. Заболевание обнаружили у домашней кошки, побывавшей на даче — животное находилось на свободном выгуле и не было привито от бешенства.
Карантинные меры действуют до 6 сентября и охватывают территорию соседних улиц — там запрещены продажа и перемещение животных, а также выставки, ярмарки и другие мероприятия с их участием.
Последнее время карантины по бешенству объявляются в Москве всё реже (этот случай — первый за 2025 год), но терять бдительность нельзя — бешенство смертельно опасно как для животных, так и для людей. Оно передается через укусы или слюну, поражает нервную систему. Без срочной медицинской помощи болезнь практически всегда заканчивается смертью.
Чтобы защитить домашних животных, владельцам рекомендуется ежегодно проводить вакцинацию. В Зеленограде это можно бесплатно сделать по адресу: Сосновая аллея, дом 3, ежедневно с 09:00 до 21:00.
Вакцинацию также проводят во временных пунктах около жилых домов. Ближайшие в августе:
- 2 августа на выгульной площадке у корпуса 232
- 9 августа на выгульной площадке у корпуса 1116
- 12 августа в диспетчерской корпус 617
- 16 августа возле выгульной площадки у корпуса 1432 (через дорогу)
- 17 августа на выгульной площадке у корпуса 1601
Все пункты работают с 17 до 19 часов
Справки по номеру единого контакт-центра госветслужбы +7-495-612-12-12