«Мы планируем ещё добавлять электрические автомобили, возможно, поставим второй батут», — рассказали работники проката.

Прокат работает с среды по воскресенье с 11:00 до 20:00 в парке культуры и отдыха «Озеропарк» (между корпусом 1002 и Школьным озером). Понедельник и вторник — выходные.