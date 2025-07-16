Электромобили и веломобили за 15 минут обойдутся вам в 300 рублей, двухместные — 400, батут — 300. Оплата возможна банковской картой или по QR-коду.
«Мы планируем ещё добавлять электрические автомобили, возможно, поставим второй батут», — рассказали работники проката.
Прокат работает с среды по воскресенье с 11:00 до 20:00 в парке культуры и отдыха «Озеропарк» (между корпусом 1002 и Школьным озером). Понедельник и вторник — выходные.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Электроника и биомедицина: где обучаются те, кто в дальнейшем работают над крупными научными проектами Реклама
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
Праздник середины лета отметят на набережной Сенежа — 12 июля. В программе выступление фолк-группы и костюмированная лекция Афиша
В строящемся спорткомплексе на берегу городского пруда смонтировали крышу. Рядом продолжается ремонт пляжа Новости
Редкий итальянский ретро-автомобиль выставили на продажу в Солнечногорске. Мы поговорили с его хозяином — у него целая коллекция редких машин Новости
Стиль будущего храма возле Школьного озера изменили: с византийского на русский. Но на его строительство не хватает денег Новости
НИУ «МИЭТ» приглашает вас поступить в магистратуру на программу «Психология управления персоналом» (Профайлинг) Реклама
Новая остановка 16-го маршрута «Зелёный парк» пока не пользуется популярностью, а на других остановках пассажиры стали ждать автобус дольше Новости