Новая площадка у корпуса 1006 пока закрыта, но жители уже обсуждают её дизайн. Одни считают его незаурядным, другие — слишком печальным и пугающим для детей.

«Она как будто плачет и разваливается, малыши могут такое не понять», — отметила прохожая.

«Круто сделали — хоть чем-то отличается от всех, которые в городе есть, такую мы видели ещё где-то, но не во многих местах», — рассказали ребята.

Как бы ни относились местные жители к новой площадке, работы по благоустройству двора заставили взгрустнуть всех — их начали ещё весной и они порядком надоели. Весной строители демонтировали все бордюры, оставив вместо них неогороженные ямы, местами сняли асфальт. Новые и старые бордюры сложили на парковке, заняв больше десяти парковочных мест — после этого рабочие исчезли, и неделями их никто не видел.

«Всё перекопали и бросили, вторую неделю стоит», «Ни припарковаться, ни вокруг дома объехать», — возмущались жители и грозили написать в прокуратуру, вызвать полицию, телевидение для репортажа и миграционную службу к рабочим-мигрантам. «Их начальник сказал просто: ‚У нас четыре объекта». Чтобы тендеры не терять, везде отметились, и вот вам работа", — делилась одна из жительниц. «Жилищник» на все вопросы отвечал молчанием.