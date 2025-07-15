Продуктовые ярмарки в 3 и 16 микрорайонах продолжают пустовать: мало покупателей и продавцов. Администрация не разрешает об этом рассказывать 15.07.2025 ZELENOGRAD.RU

В здании на Яблоневой аллее работают только три павильона, и все принадлежат одному владельцу. В ассортименте: овощи, фрукты, ягоды, орехи, сухофрукты, чаи. Цены выше, чем на Крюковском рынке: томаты — от 200 рублей за кг, огурцы — от 100, черешня — 650, клубника — 750, голубика — 800.

«Работаем здесь давно, круглый год. В основном приходят постоянные покупатели. Да, дороже, но мы за качество отвечаем», — говорит продавец Одина. Покупатели ценят удобство — близко к дому.

«У нас здесь места бесплатные, но есть нюансы», — рассказала продавец одной из торговых точек. Что за нюансы она не пояснила, однако администрация ярмарки настойчиво мешала корреспонденту «Зеленоград.ру» работать: настаивала на обязательном согласовании фотосъёмки, хотя это требование незаконно.

Что скрывают на ярмарке, непонятно. Возможно, те самые «нюансы», о которых упомянул продавец. Как бы там ни было, очевидно, что городское имущество используется крайне неэффективно. Большинство точек пустуют, на витринах — таблички «Ожидается заезд участника». Но они не заедут — пятый год ярмарка практически всегда работает вхолостую. Всё это время на неё тратят бюджетные деньги: на охрану, уборку, администрирование, коммуналку, на поддержание в порядке здания.

На ярмарке в 16-м микрорайоне ситуация ещё скромней: овощей и фруктов нет совсем, работают всего четыре палатки. В продаже — мёд (от 600 рублей), бакалея, соленья, варенье, соки прямого отжима (от 525 за 2 литра), сладости. Покупателей практически нет.

В чем выгода городу и горожанам от этих ярмарок, непонятно. Торговля, организованная мэрией, не задалась — по крайней мере в Зеленограде. Только что закрылась последняя уличная продуктовая ярмарка — там тоже не было покупателей, а вслед за этим не стало и продавцов.

Если уличную ярмарку легко убрать навсегда, то два здания так просто не разберешь. Они хоть и считаются некапитальными, но работают круглогодично. Жители хотели бы видеть здесь площадки для мастер-классов, кружков, мероприятий, игр. Если городу обязательно сохранять здесь торговлю, можно попробовать устраивать регулярные маркеты местных мастеров.

Спросим ещё раз префектуру и департамент торговли о возможности перепрофилирования этих несостоявшихся ярмарок в полезные общественные пространства.

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