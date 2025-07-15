На ярмарке в 16-м микрорайоне ситуация ещё скромней: овощей и фруктов нет совсем, работают всего четыре палатки. В продаже — мёд (от 600 рублей), бакалея, соленья, варенье, соки прямого отжима (от 525 за 2 литра), сладости. Покупателей практически нет.

В чем выгода городу и горожанам от этих ярмарок, непонятно. Торговля, организованная мэрией, не задалась — по крайней мере в Зеленограде. Только что закрылась последняя уличная продуктовая ярмарка — там тоже не было покупателей, а вслед за этим не стало и продавцов.

Если уличную ярмарку легко убрать навсегда, то два здания так просто не разберешь. Они хоть и считаются некапитальными, но работают круглогодично. Жители хотели бы видеть здесь площадки для мастер-классов, кружков, мероприятий, игр. Если городу обязательно сохранять здесь торговлю, можно попробовать устраивать регулярные маркеты местных мастеров.

Спросим ещё раз префектуру и департамент торговли о возможности перепрофилирования этих несостоявшихся ярмарок в полезные общественные пространства.