22-летний житель Зеленограда увидел в подъезде три непристегнутых велосипеда, украл их и продал. Полиция его задержала неподалеку от места преступления. Ущерб составил 80 тысяч рублей. Возбудили уголовное дело о краже со значительным ущербом. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
Непристегнутые велосипеды крадут и прямо с уличных парковок в центре города. Например, сегодня украли велосипед, припаркованный возле главного входа в ТЦ «Зеленоградский» (фото в зеленоградском телеграм-чате). Владелец торопился и не пристегнул велосипед.
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