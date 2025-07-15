22-летний житель Зеленограда увидел в подъезде три непристегнутых велосипеда, украл их и продал. Полиция его задержала неподалеку от места преступления. Ущерб составил 80 тысяч рублей. Возбудили уголовное дело о краже со значительным ущербом. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Непристегнутые велосипеды крадут и прямо с уличных парковок в центре города. Например, сегодня украли велосипед, припаркованный возле главного входа в ТЦ «Зеленоградский» (фото в зеленоградском телеграм-чате). Владелец торопился и не пристегнул велосипед.

Происшествия в Зеленограде и окрестностях