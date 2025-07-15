«Так как голубятня расположена на территории лесопарка, помимо оформления общего пакета документов для нее требовалось также согласование с департаментом природопользования, — поясняли в управе. — Мы готовы были помочь с документами и согласованиями, но выяснилось, что финансовые возможности не позволяют владельцу перестроить голубятню».

Это была одна из самых больших и красивых голубятен Зеленограда. Её любили фотографировать, а художники приходили к ней на пленэры — теперь она останется только на картинах и фотографиях (к посту прикреплен пейзаж «Старая голубятня в Зеленограде» художницы Светланы Фильсовой).

На этом процесс приведения в порядок голубятен завершается — сейчас в районе Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны) осталось семь зарегистрированных голубятен, а три постройки, которые не прошли регистрацию, снесли.