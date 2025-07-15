«Конец ещё одной знаковой точки в девятом», написали в чате района: одни считают эту голубятню местной достопримечательностью, другие — неухоженной рухлядью.
О планах по сносу голубятни у корпуса 914 было известно давно — её старый владелец умер, наследники заниматься голубятней не стали. Эту попытку предпринял другой потенциальный хозяин, но для оформления разрешения требовалось уменьшить площадь голубятни, чтобы она соответствовала нормативам. Однако недавно новый владелец признал, что на реконструкцию у него нет средств.
«Так как голубятня расположена на территории лесопарка, помимо оформления общего пакета документов для нее требовалось также согласование с департаментом природопользования, — поясняли в управе. — Мы готовы были помочь с документами и согласованиями, но выяснилось, что финансовые возможности не позволяют владельцу перестроить голубятню».
Это была одна из самых больших и красивых голубятен Зеленограда. Её любили фотографировать, а художники приходили к ней на пленэры — теперь она останется только на картинах и фотографиях (к посту прикреплен пейзаж «Старая голубятня в Зеленограде» художницы Светланы Фильсовой).
На этом процесс приведения в порядок голубятен завершается — сейчас в районе Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны) осталось семь зарегистрированных голубятен, а три постройки, которые не прошли регистрацию, снесли.