Что делает «Финист» в депо Крюково, пока неизвестно. В одном из тематических каналов сообщали, что «Финисты» могут выйти на маршруты МЦД-3 из-за нехватки подвижного состава — «Ласточки» (ЭС2Г) приходится слишком часто ремонтировать. Но пока это всего лишь слухи.

Импортозамещенную «Ласточку» начали делать, когда из-за санкций производство оригинального «немецкого» варианта стало невозможным. Название «Финист» обозначает сказочную птицу, символ вечного обновления и возрождения.