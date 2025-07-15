Новая электричка «Финист» (ЭС104) — та же «Ласточка», но на 99% изготовленная из отечественных комплектующих.
Что делает «Финист» в депо Крюково, пока неизвестно. В одном из тематических каналов сообщали, что «Финисты» могут выйти на маршруты МЦД-3 из-за нехватки подвижного состава — «Ласточки» (ЭС2Г) приходится слишком часто ремонтировать. Но пока это всего лишь слухи.
Импортозамещенную «Ласточку» начали делать, когда из-за санкций производство оригинального «немецкого» варианта стало невозможным. Название «Финист» обозначает сказочную птицу, символ вечного обновления и возрождения.
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