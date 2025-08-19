В процессе капитального ремонта вокруг детской поликлиники поставили новый забор. Он отрезал подход к поликлинике из леса и проход в лес со стороны 3-го микрорайона.
Долгие годы мимо поликлиники можно было пройти в лес, это была прямая дорожка справа от здания. Теперь она перекрыта забором. Если пройти дальше, к магазину, там сохранилась дорожка в лес. Но она фактически перерезана забором — оставлен крайне узкий кусочек асфальта. Или пробирайтесь по корням деревьев. Особенно это «удобно» с детской коляской.
Площадь самого здания поликлиники не увеличилась, зачем ей лишняя территория, непонятно — похоже, просто поставили забор не как удобно людям, а по формальной границе.
Заборы вокруг поликлиник порой откровенно вредят жителям. Например, до капитального ремонта детская поликлиника в 15-м микрорайоне спокойно без ограждений. После ремонта поставили забор, и теперь местным жителям приходится идти по проезду вместе с машинам. Тротуар делать негде, и всё, что смогли предложить зеленоградские чиновники, — сделать в проезде «лежачие полицейские».
Забор поставили и возле новой детской поликлиники в 18-м микрорайоне. При этом требования, которые раньше обязывали огораживать учреждения здравоохранения, сейчас уже не действуют. Например, поликлиника на Каштановой аллее после ремонта осталась без забора, просто по периметру установили много камер видеонаблюдения.