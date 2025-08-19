В процессе капитального ремонта вокруг детской поликлиники поставили новый забор. Он отрезал подход к поликлинике из леса и проход в лес со стороны 3-го микрорайона.

Долгие годы мимо поликлиники можно было пройти в лес, это была прямая дорожка справа от здания. Теперь она перекрыта забором. Если пройти дальше, к магазину, там сохранилась дорожка в лес. Но она фактически перерезана забором — оставлен крайне узкий кусочек асфальта. Или пробирайтесь по корням деревьев. Особенно это «удобно» с детской коляской.