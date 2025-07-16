Помещение бывшего фитнес-клуба «Грин Сити» купил «Микрон» 16.07.2025 ZELENOGRAD.RU

Фитнес-клуб «Грин Сити» с конца 90-х годов работал в бывшем ДК завода «Микрон» в Северной промзоне и закрылся в декабре из-за долгов. Сейчас всего его помещения, бассейны и право аренды участка выкуплены АО «Микрон» за 167 миллионов рублей. Территория заброшена и уже заросла травой, а бывшее его руководство продолжает утверждать, что клуб «не закрылся, а приостановил работу».

С аукциона ушло имущество ООО «Самсон-Лига» — обанкротившегося учредителя клуба «Грин Сити». Площадь бывшего клуба — 4,5 тысячи квадратных метров. К «Микрону» также перешло право аренды участка бывшего фитнеса, действующее до 2068 года. Как именно планирует использовать это большое хозяйство «Микрон», пока неизвестно. Фактически «Микрон» вернул помещения, некогда ему принадлежавшие и называвшиеся Центром досуга, а затем проданные.

Клиенты, оставшиеся после внезапного закрытия фитнес-клуба с оплаченными и замороженными абонементами, возвращали свои деньги разными способами. Кому-то удалось вернуть их через банки, кто-то судился с помощью Роспотребнадзора. Процесс все еще продолжается, люди и сейчас несут документы для составления иска в Роспотребнадзор.

Некоторые клиенты отправили претензию о возврате денежных средств напрямую руководству фитнес-клуба (ООО «Гринфит», аффилированное с «Самсон-Лига» — с ним заключали договоры). Им ответили, что деньги не вернут, потому что, во-первых, клуб не закрылся, а приостановил работу по техническим причинам. А во-вторых, нечего возвращать — дохода у клуба нет, соответственно, нет денег. «Мы включаем вас в лист ожидания, — радуют в ответах. — Как только появится возможность, будем рады видеть вас и будем рады предложить варианты сотрудничества или расторжения соглашения». Это свежий, июньский ответ — он подписан гендиректором «Гринфита» Александром Дмитриевым.

Обманутые клиенты также писали заявления в полицию и в прокуратуру — для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества. В феврале в зеленоградском УВД сообщили, что по факту заявлений ведется проверка. Чем она закончилась, пока неизвестно.

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