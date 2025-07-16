В 12-м микрорайоне горячую воду отключали на профилактику с 17 по 26 июня. Но после включения несколько домов до сих пор жалуются на ржавчину — вода идет коричневая. В чём дело, коммунальщики не объясняют.

На грязную горячую воду после планового отключения жалуются жители корпусов 1202, 1201, 1211, 1203, 1205, 1204. «Жилищник» в своем телеграм-чате принимает такие обращения в работу, не комментируя их (что ещё раз доказывает бесполезность обращения напрямую в «Жилищник» через его телеграм-чаты).

На жалобы на портала «Наш город» управляющая компания отвечает совершенно одинаково: «Для обеспечения подачи горячей воды нормативной температуры проводились пусконаладочные работы на внутридомовых инженерных коммуникациях, в том числе развоздушивание стояков. В настоящее время температура горячей воды и цветность по указанному адресу соответствует нормам. С ответственными сотрудниками проведена разъяснительная беседа».

Но это не так — ведь жалобы на ржавчину в воде продолжают поступать. Точно так же отвечают и на обращения по поводу отсутствия горячей воды (например, в корпусах 1002 и 1004 включение задержали на неделю и больше). Почему эти работы так затянулись, не объясняют. Казалось бы, десять дней профилактики для того и нужны, чтобы проверить исправность инженерных сетей — но почему-то проблемы начинаются после включения воды.

Некоторая «цветность» нормальна после включения воды, но не более нескольких часов. Три недели ржавчины — это повод жаловаться в Мосжилинспекцию и префектуру, требуя нормальной воды.