Объявление о скором открытии «фруктового бутика» появилось на доме 4 на площади Юности.
Такой же магазин работает в павильоне у пересечения улиц Андреевка и Логвиненко. Здесь продают экзотические фрукты и овощи, какие сложно найти в супермаркетах или на рынках. Есть доставка и дегустация.
Когда точно «Бутик фруктов» откроется на площади Юности, пока неизвестно.
Легендарный магазин «Фарфор-Хрусталь» проработал на этом месте более 40 лет, но закрылся в конце июня.
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