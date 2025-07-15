Объявление о скором открытии «фруктового бутика» появилось на доме 4 на площади Юности.

Такой же магазин работает в павильоне у пересечения улиц Андреевка и Логвиненко. Здесь продают экзотические фрукты и овощи, какие сложно найти в супермаркетах или на рынках. Есть доставка и дегустация.

Когда точно «Бутик фруктов» откроется на площади Юности, пока неизвестно.

Легендарный магазин «Фарфор-Хрусталь» проработал на этом месте более 40 лет, но закрылся в конце июня.