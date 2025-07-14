На прошлой неделе столбики термометров повышались до +36 градусов. Для многих людей — это почти невыносимая температура. Корреспондент «Зеленоград.ру» спросил прохожих, как они справлялись с жарой.

«Я, честно говоря, еле справилась с такой жарой. Но, если приходится выходить из дома или находиться долгое время в общественном транспорте, где далеко не всегда работают кондиционеры…То я беру с собой карманный вентилятор. Его можно купить в любом интернет-магазине. И обязательно использую солнцезащитный крем», — рассказала Инна.

«Да, тяжело дышать и солнце сильно обжигает. Я очень тщательно выбираю крем. Раньше даже не знала, что такое УФ-индекс. На самом деле, это важно. Всегда смотрю в прогнозе его значение и подбираю подходящий SPF. Если вы просто гуляете по городу, не на пляже в жаркую погоду, то подойдёт 30. Если собираетесь загорать, лучше возьмите 50 и больше», — советует Екатерина.

А кто-то наоборот радовался жаре и не упускал возможности позагорать:

«Я недавно вернулась из Турции, там сильно сгорела в первый день. И здесь мне нужно было обязательно закрепить загар. Поэтому в более подходящие часы почти каждый день загорала на Школьном озере. И обливалась прохладной водой, чтобы было полегче. Солнце всегда лучше дождя», — рассказала Анастасия.

Расскажите, как вы проводили время в солнцепек и что помогло защититься? А если знаете хорошие места для купания в окрестностях Зеленограда и сами там были, напишите в комментариях.