Мини-рынок у ТЦ «Ольга» в 11-м микрорайоне не востребован у горожан, покупателей мало, поэтому низкий интерес у продавцов:

«В этом году заполняемость ярмарки не превышала три торговых места из плановых 12. В связи с этим ярмарка в 2025 году больше работать не будет», — рассказали в префектуре. Любопытно, что при открытии в апреле на ярмарке было занято семь мест.