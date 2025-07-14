Мини-рынок у ТЦ «Ольга» в 11-м микрорайоне не востребован у горожан, покупателей мало, поэтому низкий интерес у продавцов:
«В этом году заполняемость ярмарки не превышала три торговых места из плановых 12. В связи с этим ярмарка в 2025 году больше работать не будет», — рассказали в префектуре. Любопытно, что при открытии в апреле на ярмарке было занято семь мест.
Сделают ли попытку открыть ярмарку в следующем году, неизвестно. Но если её снова откроют, результат предсказать несложно — опять будет провал. Уличные продуктовые ярмарки исчезают в Зеленограде в течение последних лет — они не могут конкурировать с сетевыми магазинами и доставкой.
На фоне закрытия последней уличной ярмарки снова встает вопрос о крытых ярмарках в 3-м и 16-м микрорайонах. Они тоже пустуют, но департамент торговли с упорством, достойным лучшего применения, продолжает спонсировать из бюджета этот убыточный бизнес мэрии.