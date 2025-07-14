Уточним у «Жилищника», что за дефекты и почему они появились так быстро — вернемся с ответом.

Большинству читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе (69%) понравилась новая скульптура. Отрицательно высказались 14% опрошенных. Однако внезапное исчезновение новой скульптуры дало повод заново обсудить её эстетические недостатки:

«Может, решили переделать? Уж больно страшна была», «Надеюсь, покрасят в белый цвет», «Вернули бы предыдущих лебедей… вот где красота была» — «Была красота. А взамен гуси какие-то, да и тех сперли», «Были раза в три больше по размерам, да и на земле они стояли. А тут какие-то коричневые карлики — на надгробном постаменте», — делятся жители мнениями, а также фотографией старой скульптуры.

Но кому-то нравились и новые лебеди — или был понятна причина их замены:





«Прежняя белая скульптура превратилась в грязный обломанный с потёками срам. Восстанавливать её было невозможно, так как изначально она была сделана из материала, непригодного для многолетнего использования под открытым небом. А металлические скульптуры намного долговечнее и чище: они не портятся, хорошо поддаются мойке и их сложно испортить вандалам. Тем более, что лебеди на озере реально чёрные», — высказалась одна из жительниц.