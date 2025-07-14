Какие именно новые технологии применяет Олег, организаторы конкурса не уточнили, но объяснили, что профессиональная уборка — это высокотехнологичная сфера деятельности: специалист должен владеть базовыми знаниями химии и физики, чтобы разбираться в составах и свойствах материалов, реагирующих на химические компоненты, а также уметь пользоваться цифровыми системами автоматизации уборки, контроля работы и отчетности.

Во время теоретического этапа соревнования участники отвечали на профессиональные вопросы, например, какие напольные покрытия категорически запрещается мыть кислотными средствами? После этого они приступили к практическому заданию — скоростному мытью оконного блока.

Жюри оценивало и результат, и сам процесс: стоял ли за спиной работника знак «мокрый пол»? Не забыл ли он надеть перчатки? Проверил ли уровень PH с использованием лакмусовой бумажки перед нанесением полимерного покрытия?

Компания «Золушка», в которой работает Олег Синев, более десяти лет предоставляет полный спектр услуг по профессиональной уборке и химчистке: от чистки ковра и уборки квартиры до ежедневного клининга целых зданий.

«Золушка» не в первый раз успешно участвует в этом соревновании — в 2021 году их сотрудник Игорь Кузьминых занял второе место по Москве.

Поздравляем победителя!