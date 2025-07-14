Он появился между корпусами 301Б и 405А («Темпл бар»). Здесь изменили разметку и установили знаки.

Водители активно пользуются разворотом, почти каждый пятый автомобилист разворачивается в сторону площади Юности.

Недавно новый разворот также открыли на Сосновой аллее, теперь предстоит сделать ещё один — на улице Логвиненко у корпуса 1401 в сторону улицы Каменка.