Он появился между корпусами 301Б и 405А («Темпл бар»). Здесь изменили разметку и установили знаки.
Водители активно пользуются разворотом, почти каждый пятый автомобилист разворачивается в сторону площади Юности.
Недавно новый разворот также открыли на Сосновой аллее, теперь предстоит сделать ещё один — на улице Логвиненко у корпуса 1401 в сторону улицы Каменка.
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