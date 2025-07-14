Неподалеку от автобусной остановки «Корпус 1602» установлен деревянный указатель, цепляющий внимание — его трудно не заметить.
В ассортименте классическая шаурма, в сырном и чесночном лаваше — 220 рублей, в лепешке — 260. Два вида хот-догов: французский — 250 и американский — 290. Из напитков: латте и капучино по 115, американо — 100, эспрессо — 90, кофе 3в1 — 60, разные виды газировок от 100 рублей.
В ближайшее время появятся ещё два вида шаурмы — мексиканская и барбекю. Также, по словам владельца, меню будет расширяться в соответствии с пожеланиями посетителей: возможно, будет выпечка, мороженое и другие блюда.
Павильон находится по адресу Андреевка, 31/2 и работает ежедневно с 9:00 до 23:00.
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