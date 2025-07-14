В ближайшее время появятся ещё два вида шаурмы — мексиканская и барбекю. Также, по словам владельца, меню будет расширяться в соответствии с пожеланиями посетителей: возможно, будет выпечка, мороженое и другие блюда.

Павильон находится по адресу Андреевка, 31/2 и работает ежедневно с 9:00 до 23:00.

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