График работы: 2/2 с 8 час до 20 час
Место работы: г. Зеленоград, корп. 338
Оплата: 5500 руб за смену
Обязанности:
- установка Холтера, ЭКГ, ЭЭГ
- установка капельниц;
- выполнение внутривенных, подкожных и внутримышечных уколов;
- забор анализов (крови, мазков и т. д.)
- передача анализов в лаборатории;
- ведение документации;
+7-909-912-05-23
Сеть лечебно-диагностических медицинских центров «338», «1506», «340»
Лицензия № ЛО-77-01-020454 от 24 сентября 2020 года и Лицензия № ЛО-77-01-019792 от 18 марта 2020
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