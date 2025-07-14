График работы: 2/2 с 8 час до 20 час

Место работы: г. Зеленоград, корп. 338

Оплата: 5500 руб за смену



Обязанности:

установка Холтера, ЭКГ, ЭЭГ

установка капельниц;

выполнение внутривенных, подкожных и внутримышечных уколов;

забор анализов (крови, мазков и т. д.)

передача анализов в лаборатории;

ведение документации;



+7-909-912-05-23



Сеть лечебно-диагностических медицинских центров «338», «1506», «340»



Лицензия № ЛО-77-01-020454 от 24 сентября 2020 года и Лицензия № ЛО-77-01-019792 от 18 марта 2020