После прокладки газопровода под Панфиловским проспектом рядом с подземным переходом между 1-м микрорайоном и Северной промзоной высадили деревья. Но что-то пошло не так: саженцы не прижились и погибли.
Корреспондент «Зеленоград.ру» насчитал около 50 мертвых деревьев. Видимо, за ними никто не ухаживал — ни полива, ни ухода. Теперь здесь сухой газон и десятки засохших стволиков.
Это не первый раз, когда высаженные деревья погибают из-за отсутствия ухода: в прошлом году засохли почти все саженцы вокруг станции Крюково, несколько лет не могли прижиться саженцы в парке «Ровесник», падали плохо посаженные деревья в лесопарке 11-го микрорайона.
По правилам, утвержденным постановлением мэра, деревья нужно не просто посадить, но ещё и поливать, подкармливать и защищать от вредных воздействий.
При соблюдении этих норм массовая гибель саженцев вряд ли возможна, если только посадочный материал был нормального качества. Сейчас важно устранить последствия — убрать погибшие деревья и заново озеленить участок с соблюдением всех требований.
Спросим префектуру, чтобы узнать, кто проводил работы и отвечал за уход — вернемся с ответом.