Это не первый раз, когда высаженные деревья погибают из-за отсутствия ухода: в прошлом году засохли почти все саженцы вокруг станции Крюково, несколько лет не могли прижиться саженцы в парке «Ровесник», падали плохо посаженные деревья в лесопарке 11-го микрорайона.

По правилам, утвержденным постановлением мэра, деревья нужно не просто посадить, но ещё и поливать, подкармливать и защищать от вредных воздействий.

При соблюдении этих норм массовая гибель саженцев вряд ли возможна, если только посадочный материал был нормального качества. Сейчас важно устранить последствия — убрать погибшие деревья и заново озеленить участок с соблюдением всех требований.

Спросим префектуру, чтобы узнать, кто проводил работы и отвечал за уход — вернемся с ответом.

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