«Нелли Дмитриевна не только расчистила участок возле корпуса 447, но и создала два прекрасных цветника. Эта удивительная женщина до сих пор работает ведущим инженером», — рассказали в управе и добавили, что в районе Матушкино живут удивительные люди превращают дворы в настоящие оазисы.

Новости 4-го микрорайона