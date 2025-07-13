Губернатор Московской области Воробьев объявил, что на территории бывшего завода «Мерседес» в индустриальном парке Есипово будут собирать машины китайской марки Chery.

«Как-то все стесняются называть ее имя, но мне кажется, все знают, что это Chery», — сказал губернатор.

В ближайшие месяцы на площадке завода начнутся работы по модернизации и переоборудованию под новое производство. Детали соглашения между Chery и собственником площадки — компанией «Автодом» — пока не раскрываются. Неизвестно и то, какие именно модели будут собирать, а также когда стартует выпуск.

«Мерседес» открыл завод в индустриальном парке Есипово шесть лет назад. Там производили седаны Е-класса и планировали налаживать выпуск внедорожников. Однако в марте 2022 года немецкий производитель приостановил работу в России, а позже продал автозавод крупному дилерскому холдингу «Автодом».

"Автодом" планировал возобновить выпуск автомобилей с новыми партнерами в мае 2024 года. Неизвестно, сколько сотрудников работает на заводе сейчас — при запуске сообщалось, что было создано 1000 рабочих мест.