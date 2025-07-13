Медики не смогли самостоятельно эвакуировать 82-летнюю пациентку с третьего этажа жилого дома в Андреевке из-за ее состояния и веса — более 100 килограммов. Тогда они обратились за поддержкой к спасателям.

Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательной части 267 аккуратно закрепили женщину на носилках и под контролем врачей спустили ее по лестнице. После этого пациентку доставили в больницу для лечения.