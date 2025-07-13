Медики не смогли самостоятельно эвакуировать 82-летнюю пациентку с третьего этажа жилого дома в Андреевке из-за ее состояния и веса — более 100 килограммов. Тогда они обратились за поддержкой к спасателям.
Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательной части 267 аккуратно закрепили женщину на носилках и под контролем врачей спустили ее по лестнице. После этого пациентку доставили в больницу для лечения.
Врачам скорой помощи нередко требуется помощь для погрузки пациента в машину. Бригады обычно состоят из двух человек, и далеко не всегда этого достаточно — особенно если пациент обездвижен или имеет большой вес. Дополнительные сложности создают дома с неработающими лифтами и узкие лестничные пролеты, где обычные носилки могут просто не пройти.
В экстренных ситуациях помощь можно попробовать найти у соседей, однако более надежный способ — обратиться к спасателям. Сделать это можно, позвонив по номеру 112 и указав адрес, состояние пациента и характер трудностей. Обращение возможно как по инициативе медиков на месте, так и заранее — если очевидно, что обычная бригада скорой помощи не сможет справиться с эвакуацией без специализированной поддержки.