Мэр Собянин подтвердил намерение сносить и переселять в новые дома жителей 9-12-этажных домов. Потому что они хуже пятиэтажек и скоро будут аварийными.

«У нас задумывалось, что многие серии домов должны служить 30-40-50 лет, потом придет коммунизм, и это все перестроит. Коммунизма нет, дома остались, — сказал Собянин. — И многие 9-12-этажные дома с точки зрения безопасности конструкции еще хуже хрущевских пятиэтажек в силу того, что пятиэтажка, представить, что она рухнет, очень сложно. Там просто жить невозможно, но, по крайней мере, она будет стоять. А 12-этажный панельный дом — это немножко другая история, это уже связано с безопасностью конструкций и так далее».

Мэр отметил, что город должен быть вечно молодым и современным. В нём надо не только застраивать промзоны или свободные площадки современными домами, но и не забывать про «морально и физически устаревший жилфонд, который постепенно превращается в трущобы».

Сейчас московская программа реновации подразумевает снос только четырех- и пятиэтажек. О планах на панельные девятиэтажки Собянин говорил еще в прошлом году. «Когда закончится идущая сейчас реновация, подоспеет часть домов, которые будут в ветхом, предаварийном состоянии — если ими не заниматься, они превратятся в аварийные». Нынешняя программа реновации (снос старого жилья, строительство нового, а также социальных объектов и дорог) рассчитана до 2032 года.

Панельные 9-ти и 12-этажки бывают разных серий, а строить такие дома начали еще при Хрущёве в 1950-е годы. В Зеленограде в 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 микрорайонах достаточно много панельных корпусов в 9 и 12 этажей, они построены в 1960-80-х годах.