За уборку в лесопарке отвечает учреждение «Автодороги ЗелАО», но там на подобные жалобы обычно просто убирают мусор, но не решают проблему системно.

Сами жители между собой обсуждают обращение в префектуру или управу. Это может сделать каждый на странице: zelao.mos.ru/question

Впрочем, камеры в зеленоградских лесопарках ставить не принято и не планируется, сообщали год назад в префектуре — хотя просьбы были не раз, как и поводы.

Камеры могли бы помочь и против тех, кто мусорит в местах для пикников (хотя урны рядом с ними, справедливости ради, часто переполнены, так что это действительно проблема уборки), и против вандалов, которые оборудование, и против преступников: вроде закладчиков наркотиков или воров, которые недавно украли несколько километров кабеля линии освещения. Как и фонари, камеры повысили бы безопасность прогулок по лесным дорожкам.