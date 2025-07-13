Надувные круги для плавания стоят 300 рублей за полчаса и 500 за час, матрасы — 500/700, нарукавники 250/400, шезлонги — 300 за час, бадминтон — 250 рублей за полчаса.
Тир «Лопни шарик» — 250 рублей за игру: на дистанции в 1,5 метра необходимо лопнуть 9-10 шариков. Победитель получает подарок, чаще всего, игрушку. Утешительные призы выдаются всем участникам.
Батут стоит 250 рублей за 10 минут или 400 за 20. Также сюда привезли новые велосипеды и детские ролики — 300 за час, 600 — два часа, 900 — весь день и 1200 на сутки.
Прокат работает с 11 до 20 часов, но летом бывает и дольше.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
«Вода и раньше не вызывала доверия»: запрет купания на Школьном озере не сильно расстроил некоторых отдыхающих Новости
Праздник середины лета отметят на набережной Сенежа — 12 июля. В программе выступление фолк-группы и костюмированная лекция Афиша
В строящемся спорткомплексе на берегу городского пруда смонтировали крышу. Рядом продолжается ремонт пляжа Новости
После замены счетчика расход электричества в зеленоградской квартире увеличился в 2,5 раза. «Мосэнергосбыт» объясняет это ошибками старого прибора Новости
Стиль будущего храма возле Школьного озера изменили: с византийского на русский. Но на его строительство не хватает денег Новости
НИУ «МИЭТ» приглашает вас поступить в магистратуру на программу «Психология управления персоналом» (Профайлинг) Реклама
Институт интегральной электроники НИУ МИЭТ: как готовят специалистов, которые сегодня как никогда нужны отрасли Реклама
Новая остановка 16-го маршрута «Зелёный парк» пока не пользуется популярностью, а на других остановках пассажиры стали ждать автобус дольше Новости