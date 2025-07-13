Надувные круги для плавания стоят 300 рублей за полчаса и 500 за час, матрасы — 500/700, нарукавники 250/400, шезлонги — 300 за час, бадминтон — 250 рублей за полчаса.

Тир «Лопни шарик» — 250 рублей за игру: на дистанции в 1,5 метра необходимо лопнуть 9-10 шариков. Победитель получает подарок, чаще всего, игрушку. Утешительные призы выдаются всем участникам.

Батут стоит 250 рублей за 10 минут или 400 за 20. Также сюда привезли новые велосипеды и детские ролики — 300 за час, 600 — два часа, 900 — весь день и 1200 на сутки.

Прокат работает с 11 до 20 часов, но летом бывает и дольше.