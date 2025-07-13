Работы идут возле фудмола «Станция», на его территории. Часть территории огорожена лентами, рабочие демонтируют старую плитку, ближе к МЦД уже положили новую.

Через несколько дней рабочие приступят уже к новому участку, рядом со входом в фудмол. К концу следующей недели, по словам управляющего «Станции», работы закончат.

Также в ближайшее время заменят высохшие деревья — все документы готовы. Сейчас руководство гастрономического центра дополнительно рассматривает варианты по улучшению территории:

«Как мы и говорили раньше: вместе с ландшафтными дизайнерами придумываем новые планы территории, газоны рядом, также участок, где будут новые каштаны. Хочется сделать всё для людей. Готовы прислушаться к предложениям жителей», — рассказал управляющий.

Если у вас есть идеи по улучшению территории вокруг «Станции», напишите в комментариях.