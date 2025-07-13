В этом году университет окончили 1205 студентов: 806 бакалавров, 389 магистров и 10 специалистов. 229 выпускников получили дипломы с отличием. По сравнению с прошлым годом число выпускников снизилось примерно на 10%.

«Надеюсь, что мы, преподаватели, смогли дать вам всё, что потребуется для вашего будущего профессионального роста. Наш дом — МИЭТ — остаётся и вашим домом на всю жизнь», — сказал ректора МИЭТа Сергей Гаврилов.

«Особенно приятно, что подавляющее большинство остаются работать на предприятиях города. Зеленоград сейчас переживает ренессанс — и вы в этом смысле наша надежда и опора», — подчеркнул роль выпускников в развитии города и.о. префекта Дмитрий Лавров.

Действительно, рекордное число выпускников МИЭТа остаются в городе обучения — 99%. По этому показателю зеленоградский университет на первом месте среди вузов, выпускающих специалистов для IT-отрасли.