Префектура проинформировала о сроках сноса двадцати старых домов по программе реновации в 2025, 2026, 2028 и 2030 годах — это пятиэтажки в 19, 18 и 10 микрорайонах.

В 2025 году снесут дома 2 и 4 на улице Заводской. На их месте (и на месте уже снесенного дома 6) построят новый дом с адресом «Заводская, 2»

В 2026 году:

улица Вторая Пятилетка, дома 2 и 4

улица Советская, дома 4 и 6

улица Гоголя, дома 11а, б, в

В 2028 году:

улица 1 Мая, дом 2

улица Советская, дом 2

улица Ленина, дом 1

улица Крупской, дом 6

В 2030 году:

улица Крупской, дома 2 и 10

корпуса 1806, 1807, 1808, 1809, 1810

Разрыв в два года понятен — это период для строительства нового дома. Жителей начинают расселять за несколько месяцев до планируемого сноса их дома. Исходя из озвученных сроков, четыре дома в 19-м микрорайона должны переехать в новостройку на Заводской, 8 в начале следующего года.

Строительство подходит к концу, но ввод в эксплуатацию будет в конце этого года или начале следующего, сообщили представитель префектуры в интервью радио «Зеленоград сегодня» завсектором управления строительства префектуры Евгений Иванов. Жителей пятиэтажек на улице Гоголя планируют примерно в те же сроки переселить в строящийся возле Панфиловского проспекта корпус 927.

По программе реновации в 19-м микрорайоне должны застроить жилыми домами ещё четыре участка, сказал Иванов. Это не равно количеству домов — новостройки большие и состоят из нескольких секций. Точное количество домов, которые предстоит построить, сотрудник префектуры не уточнил.