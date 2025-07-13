Для этого между ледовым дворцом «Орбита» и корпусами 607-608 на дороге демонтировали ограждение, установили соответствующие знаки и разметку. Теперь при движении к перекрёстку с Озерной аллеей можно официально пользоваться новым разворотом.

Благодаря этому, водители, нуждающиеся в развороте в сторону Савелкинского проезда, сокращают свой маршрут на 300-400 метров и не ждут зелёного сигнала на светофоре. Кроме того, менее загруженным стал сам перекресток, где раньше приходилось разворачиваться.

Правда, некоторые водители опасаются, что при выезде от спорткомплексов к новому развороту, придётся быстро пересекать несколько полос — это может создать аварийные ситуации.

В этом году должны сделать ещё два новых разворота: на Центральном проспекте у «Темпл бара» в сторону площади Юности и на улице Логвиненко у корпуса 1401 в сторону улицы Каменка.