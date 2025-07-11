У пары черных лебедей на пруду в 1-м микрорайоне появился птенец 11.07.2025 ZELENOGRAD.RU

Нового обитателя пруда Быково болото заметили местные жители. С потомством у этих птиц всё сложно, говорят специалисты. К примеру, когда пара черных лебедей впервые появилась в Зеленограде, в 2007 году, потомства у них не было больше десяти лет.

«Пара должна подходить друг другу, чтобы принести потомство, — рассказывал „Зеленоград.ру“ специалист по диким и экзотическим животным Андрей Ермаков. — Если самец живет с самкой, это совсем не значит, что они будут размножаться. Лебединая пара годами может жить „как брат с сестрой“ или „как друзья“, а не как „муж с женой“»

Чёрные лебеди, как и другие, в большинстве случаев моногамны и живут в паре до конца своей жизни или до смерти партнера. По данным биологов, около 5% самцов черных лебедей могут формировать однополые пары как в природных условиях, так и в неволе.

Некоторые ветеринары говорят, что причиной отсутствия потомства у лебедей может быть стресс — возле водоема гуляют люди, шумят, — или отсутствие условий для размножения. Впрочем, на Быковом болоте условия хорошие, говорил Ермаков, но добавлял: «что касается семьи, у лебедей всё сложно, как и у людей»

Новости 1-го микрорайона

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