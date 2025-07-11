«Третий день бесплатно раздаем воду пассажирам столичного транспорта. Сотрудники МТППК с 14:00 предлагают пассажирам воду на станции МЦД Крюково», — рапортует департамент транспорта.

Идея выглядит хорошо, но реализована она плохо.

Корреспондент «Зеленоград.ру» хотел сделать репортаж о раздаче воды, но в 15 часов на станции Крюково она уже закончилась — не хватило даже на час раздачи, даже вне часа пик, когда людей мало. К этому посту пришлось прикрепить отчётную фотографию МТППК.

«Обычно в 14:00 начинают раздавать воду, но ее очень быстро разбирают. Я даже не успела заметить, как быстро сегодня вода закончилась», — рассказали на кассе.

По словам кассиров, в Крюково привозят всего несколько ящиков воды. Когда они заканчивается, запасы не пополняют.

Почему не привезти больше воды? Почему не раздавать её с утра, в часы пик? Непонятно. Напрашивается один вывод: акция больше похожа на пиар, чем на заботу о пассажирах.

В московском метро ситуация не лучше — воду раздают всего на нескольких станциях и тоже с 12 часов, когда основной поток пассажиров уже проехал.

При этом вода людям в 30-градусную жару действительно нужна: в одном из сетевых магазинов возле станции Крюково воды по низким ценам на полках почти нет, осталась либо относительно дорогая, либо минеральная.