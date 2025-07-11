Снесли дом 6 на Заводской улице, осталось ещё три пятиэтажки: дома 2, 4 и 4А — на их месте через два года построят большой дом по программе реновации.
Из дома 4 выбрасывают оставшийся от жильцов хлам. В остальных домах работы пока не ведутся. Во многих квартирах осталось много мебели, где-то даже висят шторы. В дома легко проникнуть: окна разбиты, охрана неэффективна — там часто происходят пожары.
В начале июня мы рассказывали о проблеме прохода вдоль сносимых домов — из-за ограждения приходилось идти по проезжей части. После нашей публикации ограждения сдвинули, но добраться от МЦД до остановки «Заводская улица» пешком все еще нельзя.
У строящихся домов ведутся работы, пройти вдоль них можно только по проезжей части, это очень рискованно и опасно. Ширины полосы недостаточно для безопасного прохода людей и одновременного движения машин.
Также ведутся работы и у пятиэтажек: дома №2 разрыты траншеи. Для перехода уложены деревянные доски, часть из которых очень неустойчива, будьте осторожны.