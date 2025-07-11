Снесли дом 6 на Заводской улице, осталось ещё три пятиэтажки: дома 2, 4 и 4А — на их месте через два года построят большой дом по программе реновации.

Из дома 4 выбрасывают оставшийся от жильцов хлам. В остальных домах работы пока не ведутся. Во многих квартирах осталось много мебели, где-то даже висят шторы. В дома легко проникнуть: окна разбиты, охрана неэффективна — там часто происходят пожары.