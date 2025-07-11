«Качество оставляет желать лучшего, но где вы видели такие цены», — говорят покупатели

Магазин «Шире шаг» открылся в корпусе 834А, рядом с «Пятерочкой». При входе на вывеске указано «Низкие цены» — это действительно так. Цена на многие позиции ниже, чем в «Смешных ценах» у вокзала со стороны нового города. И тем более ниже, чем в сетевых магазинах.

Здесь можно купить футболки, яркие пиджаки, брюки и шорты за 250 рублей, куртки и тёплые кофты — 500, сланцы — 150, кроссовки и другая обувь — по 250, сумки — 350.

Также здесь есть детские и взрослые рюкзаки, барсетки за 250, чемоданы от 1500, часы за 1000, аксессуары для телефона, косметика от 150 рублей, духи — 250 и 1000, и многое другое.

Название «Шире шаг» может ввести в заблуждение — обуви в ассортименте гораздо меньше, чем других товаров. Магазин работает ежедневно с 9 до 21 часа.

«Качество, конечно, оставляет желать лучшего. Но где вы в последний раз видели те же самые футболки за 250? Для дома — отлично. Хотя есть даже такие, которые можно и на улицу надеть. Сумки за 350 вообще хорошо выглядят, на маркетплейсах дороже, но почти те же самые — всё из Китая доставляют», — поделилась мнением одна из покупательниц.

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