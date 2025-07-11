Согласно последним результатам лабораторных исследований вода в Школьном озере и Черном озере не соответствует требованиям по микробиологическим показателям, сообщили в Роспотребнадзоре и рекомендовали там не купаться.

Повторные пробы воды уже взяты — ограничение на купание снимут, когда состояние воды придёт в норму: обычно это занимает около недели.

При этом использовать пляжи, спортивные и детские площадки возле этих водоемов по-прежнему можно. Что получается, смотрите на фотографии. «Купаться нельзя — строим город на Чёрном озере», — рассказал автор фотографии Сергей.

Запрет на купание — формальность, ответственность всё-таки на самих горожанах. Спасатели предупреждают о плохом качестве воды, но не могут запретить заходить в воду. Тем более, когда на улице 30-градусная жара.

«У людей стадное чувство, один заходит, за ним идут все остальные. Мы делаем замечания, но это бесполезно», — рассказали спасатели корреспонденту «Зеленоград.ру» и добавили, что для безопасности нужно хотя бы не окунаться с головой и избегать попадания воды в организм.