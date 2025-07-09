На комплексе по переработке отходов КПО «Нева» под Зеленоградом сотрудники нашли красноухую черепаху среди мусора. Рептилия чудом не пострадала — ее вовремя заметили на сортировочной ленте и вытащили из отходов.

Теперь у черепахи новый дом: прямо на территории комплекса для нее оборудовали аквариум и организовали уход.

Это не первый случай спасения животных на КПО. Этой зимой среди пакетов с отходами нашли котенка, которого забрала домой весовщик Елена.





? Проявляя человечное отношение к животным, у КПО не всегда получается заботится о благополучии людей, живущих рядом. Они регулярно жалуются на вонь от КПО. Роспотребнадзор нашел в воздухе вредные примеси. Сейчас местные активисты требуют через прокуратуру приостановить работу комплекса, пока проблема выхода вонючих газов не будет решена. А ещё собирают подписи под обращением к Путину.