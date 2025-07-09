«В этом году есть отличная новость для жителей Солнечногорского округа — мы запланировали ремонт дороги в форме сердца», — сообщили в «Мосавтодоре» 8 июля, в День семьи, любви и верности.

Длина этой романтичной дороги около двух километров. Когда именно её отремонтируют, не уточнили.