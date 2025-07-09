Возле корпуса 510 расположена просторная детская площадка. Здесь есть стандартные паутинка, игровой комплекс с горкой, карусель, а также необычный для города аттракцион — карусель-балансир.

Пластиковые сиденья недавно отремонтировали — поставили металлические заплатки, закрепив их саморезами. Само по себе желание починить сломанный элемент и усердие, с которым это сделано, заслуживает похвалы и уважения. Однако практический результат ужасен.

Не в том дело, что карусель теперь выглядит будто из вселенной стимпанк, но она просто опасна.