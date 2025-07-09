Возле корпуса 510 расположена просторная детская площадка. Здесь есть стандартные паутинка, игровой комплекс с горкой, карусель, а также необычный для города аттракцион — карусель-балансир.
Пластиковые сиденья недавно отремонтировали — поставили металлические заплатки, закрепив их саморезами. Само по себе желание починить сломанный элемент и усердие, с которым это сделано, заслуживает похвалы и уважения. Однако практический результат ужасен.
Не в том дело, что карусель теперь выглядит будто из вселенной стимпанк, но она просто опасна.
«Нам нравится площадка, в целом. Она большая и уединенная. Кроме вот этих заплаток. Недавно гуляли здесь с подругой, катались как обычно. Потом смотрю, а у неё все брюки рваные — болты сильно цепляют. Вот такая вот вынужденная вентиляция в жару», — рассказала Евгения.
Она не единственная пострадавшая — фото порванных джинсов опубликовала и Анастасия в чате района.
При этом металлические заплатки не исправили проблему с сиденьями — трещины в пластике и сломанные острые элементы остались. По идее, сиденья нужно просто заменить на новые — целиком. А в будущем выбирать игровые элементы с более долговечными деталями.