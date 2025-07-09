После катания на карусели порвались джинсы — выдающийся ремонт на детской площадке в 5-м микрорайоне 09.07.2025 ZELENOGRAD.RU

Возле корпуса 510 расположена просторная детская площадка. Здесь есть стандартные паутинка, игровой комплекс с горкой, карусель, а также необычный для города аттракцион — карусель-балансир.

Пластиковые сиденья недавно отремонтировали — поставили металлические заплатки, закрепив их саморезами. Само по себе желание починить сломанный элемент и усердие, с которым это сделано, заслуживает похвалы и уважения. Однако практический результат ужасен.

Не в том дело, что карусель теперь выглядит будто из вселенной стимпанк, но она просто опасна.

«Нам нравится площадка, в целом. Она большая и уединенная. Кроме вот этих заплаток. Недавно гуляли здесь с подругой, катались как обычно. Потом смотрю, а у неё все брюки рваные — болты сильно цепляют. Вот такая вот вынужденная вентиляция в жару», — рассказала Евгения.

Она не единственная пострадавшая — фото порванных джинсов опубликовала и Анастасия в чате района.

При этом металлические заплатки не исправили проблему с сиденьями — трещины в пластике и сломанные острые элементы остались. По идее, сиденья нужно просто заменить на новые — целиком. А в будущем выбирать игровые элементы с более долговечными деталями.

Новости 5-го микрорайона

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