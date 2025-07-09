«У людей стадное чувство, один заходит, за ним идут все остальные. Мы делаем замечания, но это бесполезно», — рассказали спасатели, которые безрезультатно говорят о запрете купания.

На этой неделе в Зеленограде высокая температура — больше 30 градусов. Отдыхающие признают, что о запрете знают, но вода — единственное спасение.

«Мы видели таблички, но искупаться сейчас просто необходимо. Тем более, в городе все зоны отдыха закрыты. Поэтому без разницы, куда идти. А на Школьном ещё и территория красивая», — отметила отдыхающая Любовь.

По словам спасателей, людей действительно трудно остановить в такую жару. Они убедительно просят хотя бы не окунаться с головой и избегать попадание воды в организм.

Обычно Роспотребнадзор проводит исследования качества воды раз в неделю — не исключено, что в четверг или пятницу запрет на купание снимут (или продлят).