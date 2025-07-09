Спасатели пожарно-спасательной части ПСЧ-267 приехали на место, вскрыли дверь специальным инструментом и освободили малыша. Ребёнок не пострадал, медицинская помощь не понадобилась.

Благодаря быстрой реакции спасателей эта история закончилась благополучно. Однако оставлять детей в машине в жару — смертельно опасно. Температура внутри машины растёт очень быстро: ребенок может получить тепловой удар или потерять сознание, возможны и летальные случаи.

Происшествия в Зеленограде и окрестностях