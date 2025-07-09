Обе пострадавшие — 62-летние женщины. Первую сбили водитель прокатного самоката возле корпуса 1824. Вторую — водитель личного самоката возле корпуса 433.

Пострадавших пешеходов отвезли в больницу на «скорой». Оба водителя самокатов — вполне взрослые люди? 23 и 39 лет.

Оба происшествия произошли на тротуарах — хотя движение на электросамокатах по пешеходным зонам должно быть безопасным для пешеходов, согласно ПДД. Это не первый случай, когда горожане страдают от водителей самокатов — в прошлом месяце на тротуарах сбили двоих детей. Эту проблему можно решить с помощью инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности — с отдельными полосами, понятными пересечениями и приоритетами.

Однако выделенные полосы для самокатов и велосипедов появляются в Зеленограде лишь стараниями частных застройщиков — а иногда в результате «благоустройства» подходящие дорожки просто исчезают, как это было в прошлом году на Георгиевском проспекте.

Этой весной скорость прокатных самокатов ограничили до 20 км/ч. Правда вскоре после этого сервисы самокатов ввели систему рейтинга — аккуратным пользователям разрешили ездить быстрее и разгоняться до 25 км/ч. При этом личные электросамокаты никак не ограничены в скорости — несмотря на предложения ввести для них обязательную государственную регистрацию и номерные знаки, а также платить за сообщения о нарушениях самокатчиков..

Происшествия в Зеленограде и окрестностях