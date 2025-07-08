От идущей на Зеленоград непогоды уже пострадали жители соседних городов и деревень.
В клинском округе дерево упало на машину с людьми, пострадал ребенок, который был в салоне.
О сильном ветре и крупном граде сообщают из Лыткино, Чашниково, Алабушево.
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