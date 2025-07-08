От идущей на Зеленоград непогоды уже пострадали жители соседних городов и деревень.

В клинском округе дерево упало на машину с людьми, пострадал ребенок, который был в салоне.

О сильном ветре и крупном граде сообщают из Лыткино, Чашниково, Алабушево.