«Волны повсюду: звуковые, электромагнитные, в плазме и другие. Физика музыкальных инструментов. Звуки космоса» — это тема лекции 10 июля.

Волновые движения можно лицезреть практически везде в природе. В лекции рассматриваются электромагнитные волны, звуковые волны, волны на воде, гравитационные волны, ветровые движения в атмосфере Земли. Будет показано, как образуются волны в океане, сейсмические и приливные волны, волны на мелкой воде, а также цунами и другие нелинейные структуры.

Лектор — Татьяна Морозова — кандидат физико-математических наук, научный сотрудник ИКИ РАН, популяризатор науки и автор блога «Мы внутри физики» (телеграм-канал insidephysics).

А ещё она художница — в прошлом году в выставочном зале префектуры проходила ее выставка картин «Земной космос». Также Татьяна представляла мультфильмы о космосе на фестивале «Московский фестиваль космической анимации» 2021 года и на фестивале, посвященном 60-летию основания Музея истории космонавтики в Калуге.

Мероприятие пройдёт на площадке клуба «Кинематограф» (корпус 159). Начало лекции — в 21:00. Предварительная регистрация не требуется, стоимость участия — пожертвование на любую сумму.