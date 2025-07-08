«Время два часа ночи, какой то м… уже час херачит на кругу Центрального проспекта и Савелкинского проезда на своих жигулях — задолбал, люди хотят спать!», — пишет Ольга из 4-го микрорайона

«Что за идиоты решили в 4:40 на своих драндулетах устроить гонки по улице Логвиненко — вы нормальные вообще?», — пишут позже Ника и Ксения из 14 и 15-го микрорайонов.

Вопрос о нормальности этих водителей давно риторический — очевидно, что они ненормальные хулиганы. Остаются вопросы к полиции, которая не может ничего сделать с этими хулиганами, несмотря на повторяющиеся звонки жителей в 112.

«Звоните 112 — чем больше звонков, тем лучше. Хотя там удивились, что опять гоняют после того как гайцы уехали», — сообщила Алена.

В этом и проблема — «гайцы» приезжают, уезжают и всё повторяется. Где многочисленные камеры ЦОДД? Где лихой зеленоградский «мотобат»? Где десятки чиновников из комиссии по безопасности дорожного движения? Где показательные наказания пойманных нарушителей? Когда они все так нужны — никого нет.