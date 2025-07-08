Где дешевле ягоды: сравнили цены на рынке, в уличной палатке и в сетевом магазине 08.07.2025 ZELENOGRAD.RU

Черешни, машина, вишня, голубика — посмотрели цены на Крюковском рынке, в киоске «Клубника» и магазине «Вкусвилл».

Самые низкие цены оказались на рынке, особенно в палатке №43, где покупателей не смущают даже очереди. Правда, покупатели говорят, что качество не всегда хорошее:

  • Черешня: от 300 (палатка №43) до 750
  • Малина: от 400 (палатки №8 и 44) до 650
  • Вишня: от 300 (палатки №41, 42, 43 и 16) до 350
  • Голубика: от 550 рублей (палатка №43) до 700

«Преимущество ягод на рынке в том, что их можно попробовать. Здесь и беру — дешево и вкусно, не всегда хорошие попадаются, но как повезет. Я не готов платить по 1000 за килограмм ягод», — рассказывает покупатель.

В городских киосках «Клубника» ягоды дороже — цена средняя и многие покупатели чаще выбирают ягоды за внешний вид: черешня — 850 за кг, малина — 800, вишня — 650, голубика — 1400.

«Да, дороже, но всегда свежие и аккуратные ягоды, как с картинки», — говорят здесь.

Во «Вкусвилле» самая высокая стоимость в пересчёте на килограмм: черешня — 585 за 500 г (1170 за кг), малина — 550 за 125 г (4400 за кг), вишня — 300 за 500 г (600 за кг), голубика — от 230 рублей за 125 г до 550 за 300 г (цена от 1840 до 2200 рублей за кг)

«Беру по маленькой упаковке — просто поесть. А если варить варенье, иду на рынок — ради одного раза обидно в очередях стоять», — говорит покупательница.

Предсказуемый итог: на рынке — самые низкие цены, но большие очереди и не всегда хороший товар. Киоск «Клубника» — более высокие цены, но стабильные по качеству ягоды. «Вкусвилл» — удобно и красиво, но дорого, особенно в пересчёте на килограмм.

Цены на черешню в целом по Росси за год выросли на 38%, рассказало издание «Коммерсант» — сказались заморозки, дождливое начало лета и сложности с поставками из Турции и Азербайджана.

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