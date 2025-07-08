«Преимущество ягод на рынке в том, что их можно попробовать. Здесь и беру — дешево и вкусно, не всегда хорошие попадаются, но как повезет. Я не готов платить по 1000 за килограмм ягод», — рассказывает покупатель.

В городских киосках «Клубника» ягоды дороже — цена средняя и многие покупатели чаще выбирают ягоды за внешний вид: черешня — 850 за кг, малина — 800, вишня — 650, голубика — 1400.

«Да, дороже, но всегда свежие и аккуратные ягоды, как с картинки», — говорят здесь.